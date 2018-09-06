İcralık çocuk olayındaki gelişme yürekleri burktu!

İstanbul Bağcılar’da annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek pedagog eşliğinde ifade verdi.

Bağcılar'da geçtiğimiz günlerde annesi ve babası boşanan 10 yaşındaki Yağmur'un görüntüsü tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Geçici velayeti annesi Züleyha Ç.’de olan Yağmur icra memurlarınca zorla babası Metin Ç.’den alınmış, olaydan sonra bakanlık harekete geçmişti. Küçük Yağmur, adliyeye gelerek pedagog eşliğinde ifade verdi.







ANNE BABA YİNE TARTIŞTI

İfadenin ardından baba Metin Ç. ve anne Züleyha Ç. de ifade verdi. Ardından annesi ile adliyeden ayrılması gereken küçük Yağmur babasından ayrılmak istemeyince yürek burkan görüntüler oluştu. Adliye çıkışı ise anne baba yine tartıştı.



'KIZINA BÖYLE DAVRANMASAYDIN...'



Baba Metin Ç., kendisinden ayrılmak istemeyen kızının yanında Züleyha Ç.'ye "Anne olsaydın dört sene, beş sene kızına böyle davranmasaydın. Bunun vebalini nasıl ödeyeceksin. Elbette adalet yerini bulacak" diyerek tepki gösterdi.





Kaynak: Ajanslar