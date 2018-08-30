Başsavcılık'tan icra memurları tarafından alınan küçük kız için açıklama

İstanbul Bağcılar’da annesine verilmek üzere babasından alınan 10 yaşındaki küçük Yağmur’un görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Bu konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı.

İstanbul Bağcılar'da dün annesine verilmek üzere babasından alınan 10 yaşındaki küçük Yağmur'un görüntüleri sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Sabah'ın haberine göre, görüntüler ve yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

''KONU HAKKINDA SORUŞTURMA DEVAM ETMEKTEDİR''

Başsavcılık açıklamasından şu ifadelere yer verdi:

"Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin kararı ile velayeti annesine verilen habere konu çocuğun belirli günlerde babası ile şahsi ilişki kurmasına karar verildiği, belirli günlerde babasına teslim edilen küçüğün annesine geri teslim edilmemesi üzerine annesinin müracaatı ile Bakırköy 9. İcra Müdürlüğünce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda yeniden mahkemesinden görüş sorulmak üzere kararın infaz edilebilir olduğunun bildirilmesi üzerine çocuk annesine teslim edilmiştir.

Yapılan işlemlerle ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Ajanslar