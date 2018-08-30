İçme suyundan 18 bin kişi zehirlendi

Ülkenin güneyindeki Basra kentinde içme suyundaki kirlilik 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden oldu.

Meclisteki İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, "Su kirliliği 18 bin kişide ishal, bağırsak koliği ve kusma gibi çeşitli rahatsızlıklara neden oldu." denildi.

Komisyon Başkanı Akil el-Musevi liderliğindeki heyetin su kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası hazırlanan raporda "Basra'da özel kimya laboratuvarları bulunmadığı için hükümete bağlı sağlık kurumlarının kirlilik türünü net bir şekilde tespit edemediği" kaydedildi.

KOLERA SALGINI UYARISI



"Basra'daki su arıtma tesislerinin küçük olduğu ve bakımlarının yapılmadığı, kentteki problemi çözebilecek türden tesisin olmadığı" değerlendirmesinde bulunulan raporda, suyun vatandaşlara araçlarla taşındığı ve bu araçların çoğunun atık sular için de kullanıldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca iki hafta içinde, kirli içme suyuna bağlı hastalıkların yayılmasını önleyecek etkili çözümler bulunmaması durumunda hastalıkların kolera salgınına dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Kaynak: Ajanslar