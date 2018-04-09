İçişleri'nden flaş açıklama!
İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.
Detaylar geliyor.
Kaynak: AjansHaber
Detaylar geliyor.
Kaynak: AjansHaber
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