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09 Nisan 2018 10:36 | Son Güncelleme: 09 Nisan 2018 10:43

İçişleri'nden flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.

İçişleri'nden flaş açıklama!

Detaylar geliyor.


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: İçişleri bakanlığı


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