İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha...İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'de 2'si kadın 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Merkez Dallıtepe Köyü kırsalında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla teröristler arasında çıkan çatışmada 2’si kadın 1’i erkek terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: 54 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 54 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

4'Ü LİDERMİŞ

TSK'dan yapılan açıklamada son bir hafta içerisinde 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 31 ve yurt dışında 23 olmak üzere toplam 54 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 558 olduğu ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar