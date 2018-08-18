İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde Şırnak Cudi Dağı Bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyinde yer alan Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine 18 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtlarında birliklere saldırı hazırlığında olan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

SABAH SAATLERİNDE DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Ajanslar