Son Dakika!
İçindeki şeker miktarıyla şaşırtan besinler

İçindeki şeker miktarıyla şaşırtan besinler

Kurubaklagiller şüphesiz, mutfağımızdan eksik etmeyeceğimiz besinlerden. Ancak 4 yemek kaşığı kuru fasulye/nohut/yeşil mercimek gibi kuru baklagillerde 15 gram karbonhidrat bulunduğunu unutmayın. Bu bir dilim ekmeğin içerdiği karbonhidrata eş değerdir.
11
Sağlık 01 Nisan 2018 - 16:27

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR

DİĞER GALERİLER

20 DAKİKA MEZARDA KALAN ADAMDAN İBRETLİK SÖZLER

İBRETLİK SÖZLER

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

BİZE RESMEN BÖCEK YEDİRİYORLAR

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

DEVEDEN ASKERE AĞIR DARBE!

KİMSEYE KARŞI ÖNYARGILI OLMAYALIM! OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE...

OTOBÜSTE TACİZE UĞRADIĞINI SANDI VE