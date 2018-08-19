İçinde askerlerin bulunduğu otomobil takla attı!

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 uzman erbaş hayatını kaybetti. 2'si uzman erbaş olan 5 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 uzman erbaş Seyit T. hayatını kaybederken, 2'si uzman erbaş olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

UZMAN ERBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit T. hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyit T.'nin cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar