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15 Ağustos 2018 16:20 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2018 16:25

İç çamaşında 105 gram metamfetamin çıktı

Van Ferit Melen Havalimanı'nda iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ile yakalanan Ş.K., tutuklandı.

İç çamaşında 105 gram metamfetamin çıktı

Adana'ya gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen Ş.K. X-Ray cihazından geçti. Polis ekiplerinin şüphelendiği Ş.K.'nın üst araması yapıldı.

TUTUKLANDI

Aramada, Ş.K.'nın iç çamaşırına gizlediği 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.






Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MetamfetaminVan Ferit Melen Havalimanıİç çamaşırında


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