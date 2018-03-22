İbrahimovic'in Yeni Takımı

İddialara göre Zlatan Ibrahimovic, bu hafta MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer olacak.

Manchester United menajeri Jose Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon takımda olmayacağını açıklamıştı. Bu gelişme sonrası transfer görüşmelerini sıklaştıran Los Angeles Galaxy yönetimi, İsveçli yıldızla anlaşmaya vardı.

Daha önce İsveç Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Ibrahimovic, Dünya Kupası vizesi alınmasının ardından geri dönebileceğini söylemişti. Kötü bir diz sakatlığından dönen Zlatan'ın MLS ekibi ile uzun süreli bir sözleşme imzalayarak formunu korumak amacında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Ajanslar