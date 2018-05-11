İbrahim Tatlıses milletvekilliği mülakatında!

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

AK Parti´den 3 kez milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dördüncü kez şansını deneyecek.

Daha önce Şanlıurfa’dan AK Parti milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sefer İzmir’den aday adayı olmaya karar verdi.

Tatlıses’in aday adaylığı başvurusunu avukatı İzmir İl Başkanlığı´na geçtiğimiz günlerde yaptı.

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

İzmir'den 27. dönem milletvekili aday adayı olan sanatçı İbrahim Tatlıses, mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Kaynak: Ajanslar