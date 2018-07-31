İbrahim Kalın'dan Kurban Bayramı müjdesi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Kurban Bayramı'nın 8 günden 9 güne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 8 günden 9 güne çıktığını ve bedelli askerlik yasasının da birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanacağını duyurdu.

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak” dedi.

“2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak” diyen Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış eş güdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir.”

Sözcü Kalın, “Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı etkin mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZADI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

Kaynak: AA