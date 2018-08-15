İbrahim Kalın'dan flaş açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(Ekonomi) İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez." diyen Kalın, İlgili bütün kurumların bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngördüklerini söyledi.

Kalın,"Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10'ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir." şeklinde konuştu.

"Sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir." diyen Kalın, bunun için ABD yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerektiğini söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILIM 61 KİŞİYLE SINIRLI"



2018 yılında terör örgütüne katılımın 61 kişiyle sınırlı kaldığını kaydeden Kalın, bunun 30 yılın en düşük rakamı olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ve Macron ile telefonda görüşecek"

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

ASTANA GÖRÜŞMESİ



Astana görüşmeleri ile ilgili de Kalın, "Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılması planlanmakta." açıklamasında bulundu.

"ÇEKİLMEYE BAŞLADILAR"



Kalın, "Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı. Beklentimiz, PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat'ın doğusuna çekilmesi." dedi.

BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMASI



Kalın, Beyaz Sarayın Brunson açıklaması ile ilgili, "Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE F-35 PROJESİNİN ORTAĞIDIR"



Türkiye'nin F-35'lerin sadece müşterisi olan bir ülke değil, o projenin bir ortağı olduğunu belirten Kalın, "Türkiye bunun ortaklarından, taraflarından birisidir. Şu ana kadar da üzerine düşen yükümlülükler çerçevesinde belli ödemeler de yapmıştır." şeklinde konuştu.

"PKK VE FETÖ İÇİN ABD'NİN ADIM ATTIĞINI GÖRMEDİK"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Onlar (ABD) bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken, Türkiye'nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde (PKK ve FETÖ), Amerikan yönetimlerinin, ne Obama ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA