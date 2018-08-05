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05 Ağustos 2018 21:01 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2018 21:04

İbrahim Kalın Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.

İbrahim Kalın Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi

Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

3 TÜRKÜ SESLENDİRDİ

Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi.

3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: İbrahim Kalın


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