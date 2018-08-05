İbrahim Kalın Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi.
Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.
3 TÜRKÜ SESLENDİRDİ
Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi.
3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.
Kaynak: Ajanslar