İbrahim Kalın Fransız dergiye sert tepki verdi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisinin kapağında yer alan küstah başlığa ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Kalın. "Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisinin kapağına ilişkin, "Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN SERT TEPKİ

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Le Point dergisinin bu haftaki kapağına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında, "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demiş." ifadesini kullanan Kalın, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz"Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "(Fransız Le Point dergisinin kapağı) Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz"

Kaynak: AjansHaber