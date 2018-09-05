İBB'den dev proje: Pet şişe ile İstanbulkart dolumu!

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi çevreci bir hizmeti daha devreye sokmaya hazırlanıyor.

PET ŞİŞE KARŞILIĞINDA İSTANBULKART YÜKLEMESİ



Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK'ın yaptığı makineler içine attığınız pet şişe karşılığında İstanbulkart'a yükleme yapacak. Çevreye büyük zararı olan pet şişeler de böylece geri dönüşümde kullanılmış olacak.

Kaynak: Ajanslar