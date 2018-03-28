İBB Kariyer Eğitim Günleri için kayıtlar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri'nin 26. dönem programı, 21 Nisan'da başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ücretsiz düzenlenen Kariyer Eğitim Günleri'nin 26. dönem programı için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 26. Kariyer Eğitim Günleri Anadolu yakasında Kadıköy İBB 15 Temmuz Şehitleri Kültür Merkezi'nde, Avrupa yakasında ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 21 Nisan'da başlayacak.

http://gencliksporkariyer.ibb.gov.tr/ adresi üzerinden ön kayıtların alınmaya başlandığı 26. Kariyer Eğitim Günleri, her hafta cumartesi günü farklı konu ve konuklarla İstanbul'un iki yakasında devam edecek.

Eğitim programları, bu dönem akademisyenler ve uzmanların yanı sıra mesleğinde tanınmış usta televizyoncuları da ağırlayacak.

Dört hafta sürecek eğitimler, 13 Mayıs'ta İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek final programıyla sona erecek.

26. Kariyer Eğitim Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://gencliksporkariyer.ibb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA