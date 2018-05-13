İBB işgal davasında 3. duruşma başlıyor!

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından İBB'nin Saraçhanedeki Saraçhane Merkez binasının işgaline karşı açılan darbe davasının üçüncü duruşması, 14-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kartal'da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgal davasının ilk duruşması İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım 2017, ikinci duruşma ise 12-23 Mart 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. İlk duruşmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal müdahil olmuş ve Mahkeme heyeti talebi kabul etmişti.

FETÖ'CÜLERE GEÇİT YOK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından Belediyemizin Saraçhane Merkez binasının işgaline karşı açılan darbe davasının üçüncü duruşması, 14-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kartal'da yapılacak ve 10 iş günü sürecek. Duruşmalar saat 10.00'da başlayacak. Duruşma sonunda karar aşamasına da yaklaşılmış olacak.

50 AVUKAT DAVAYI TAKİP EDİYOR

Davayı, İBB, İSKİ, İETT ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinden 50 avukat ile takip ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi duruşmalar süresinde İSKİ, İETT, Şirketlerin temsilci yöneticileri ve çalışanları da mahkeme binasının önünde olacak.

ÖZET BİLGİ

Dava dosyasındaki sanık sayısı:1 Albay(Zeki Demir), 3 Yüzbaşı (Ramazan Ertürk, Yakup Karaçelik, Mustafa Alper Şengören), 1 teğmen (Ömer Sevim), 1 Asteğmen (Fatih Sultan Mehmet Samancı), 44 tane Er/Erbaş ve 2'si Memur olmak üzere (Mehmet Tunç ve Gökay Atilla Bostan) toplam 52 sanık

Dava dosyasındaki şehit sayısı : 14

Dava dosyasındaki gazi sayısı : 182

Dava dosyasındaki müşteki sayısı : 208

Tarih: 14-25 Mayıs 2018

Saat: 10.00 Yer: Anadolu Bölge Adliyesi / KARTAL

Kaynak: Ajanslar