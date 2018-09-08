İbadi’ye peş peşe istifa çağrısı!

Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu ve Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve kabinesine istifa çağrısı yaptı.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin birincisi Mukteda es-Sadr’a bağlı Sairun Koalisyonu, Basra’da hizmet yetersizliği ve halk ayaklanmalarına karşı Başbakan Haydar el-İbadi ve kabinesinin istifa etmesini istedi.

BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Irak Meclisi’nde Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, yaptığı basın toplantısında, "Basra’da yaşananlardan dolayı, Başbakan İbadi ve kabinesinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz." dedi.

Öte yandan, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Kaolisyonu Sözcüsü Ahmet el-Esedi de yaptığı basın toplantısında, Basra’da yaşanan olumsuzluklar ve sivillerin kanlarının akması nedeniyle İbadi ve hükümet kabinesini istifaya çağırdı.

Kaynak: AA