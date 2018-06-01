Husi'ler 'Suudi Arabistan helikopteri düşürüldü' iddiası atıldı

Gündeme düşen bir iddiaya göre Husi'ler Suusi Arabistan helikopterini düşürdü.

Suudi Arabistan'ın güneybatı ucunda, Yemen sınırındaki Cizan ilinde vurularak düşürülen helikopterde kurtulan olmadığı ifade edildi.

Bölgeden kaynakların açıklamasına göre, Ensarullah (Husi) hareketinin hava savunması, Suudi ordusunun bir Apache helikopterini Cizan ilindeki Cahfan üzerinde uçarken düşürdü.



Riyad henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil.

Husiler Çarşamba günü de bu bölgeye yakın bir noktada Suudi Arabistan'a ait bir drone'u vurarak düşürdüklerini öne sürmüştü.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti birlikleri Husilere karşı ilerleyişini sürdürüyor. Bu güçler Husilerin elindeki stratejik liman kenti Hudeyde'ye ilerleyişine devam ediyor.

Kaynak: ajanslar