Hüseyin Zafer Alkaya kimdir? Hüseyin Zafer Alkaya nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hüseyin Zafer Alkaya kimdir? Hüseyin Zafer Alkaya nereli ve mesleği nedir? Hüseyin Zafer Alkaya hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hüseyin Zafer Alkaya kimdir? nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Hüseyin Zafer Alkaya Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Hüseyin Zafer Alkaya kimdir?

Hüseyin Zafer Alkaya, Bornova Devlete Hastanesi Başhekimiydi. AK Parti'den aday adaylığına başvurmadan önce görevinden istifa etti. 2003'ten itibaren 9 yıl Milas Devlet Hastanesinde de görev yapmış olan Bornova Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Zafer Alkaya, İzmir Sağlık Müdürlüğüne istifasını sunduktan sonra hastane çalışanlarına veda etti.

Kaynak: AjansHaber