Hüseyin Şanverdi kimdir? Hüseyin Şanverdi nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hüseyin Şanverdi kimdir? Hüseyin Şanverdi nereli ve mesleği nedir? Hüseyin Şanverdi hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hüseyin Şanverdi kimdir? Hüseyin Şanverdi nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Hüseyin Şanverdi Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Hüseyin Şanverdi kimdir?

Hüseyin ŞANVERDİ, 1963 yılında Reyhanlı'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Reyhanlı'da tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. Kamu Yönetimi bölümüne devam etti. 1989 yılında ticari hayata atılarak ithalat-ihracat şirketi kurdu. Yurt içi ve yurt dışında iş hayatını sürdürdü. 1999 yılında fabrika işletmeciliğine başladı. Başak Çırçır ve Prese Fabrikası'nı kurdu. Pamuk, buğday ve mısır ticaretiyle uğraştı. 1991 yılında siyasi hayata atılarak Refah Partisi teşkilatında görev aldı. 1994 yılında Refah Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 1996 yılında Refah Partisi Reyhanlı İlçe Başkanlığı'na seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Reyhanlı Belediye Başkan adayı oldu. Dokuz aday içerisinden az farkla 2. sırada yer aldı. 2001 yılında Ak Parti'nin kurulmasıyla Reyhanlı kurucu ilçe başkanlığına getirildi. 2004 yılı yerel seçimlerinde Ak Parti'den Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Reyhanlı halkının büyük teveccühü ile 6.933 oyla belediye başkanlığını kazandı. 2004-2009 yılları arasında 5 yıllık çalışma neticesindeki başarısından ötürü Ak Parti teşkilatında tek aday olarak gösterildi. 29 Mart 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde halkın teveccühünü tekrar kazanarak 11.283 oyla Reyhanlı'da 42 yıl aradan sonra 2.defa üst üste belediye başkanlığını kazanan Başkan unvanını aldı. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin ŞANVERDİ’nin yükselen grafiği, Reyhanlı’da 12 Eylül 2010 Referandumu ile % 72'lik 28.674 Evet oyu ve 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerde % 69’luk 27.047 Ak Parti oyu ile taçlanmıştır. Evli ve beş çocuk babası olan Şanverdi; iyi derecede Arapça bilmektedir.

Bitirdiği Kurs ve Programlar: Halkla İlişkiler Eğitim Programı – Mart 2005 Hizmet ve Alım İhaleleri Kanunu Programı – Kasım 2006 Arapça Dili Eğitim Programı – Ekim, Kasım, Aralık 2007 Ak Parti Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler Programı – Ocak, Şubat, Mart 2008 Elektronik Bilgi Belge Yönetim Sistemi Programı – Mayıs 2008 Beden Dili Eğitim Programı – Eylül 2009 Ak Parti Siyaset Akademisi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Programı – Ekim, Kasım, Aralık 2009 Kamu İhale ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Programı – Şubat 2010 Avrupa Birliği - Business School Of Netherland/Amsterdam BSN Programı – Mayıs 2011

Kaynak: AjansHaber