Hulusi Paşa'nın mesajı yerine ulaştı: Yunan medyasında büyük panik!

Geçtiğimiz gün kritik açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Akar, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı düzenlenen harekatları hatırlatarak Ege ve Akdeniz'de yeni operasyonların sinyalini verdi.

"GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN..."

Akar, "Biz Afrin'deki faaliyetleri de yürütürüz, Doğu'da, Güneydoğu'daki faaliyetleri de yürütürüz. Gerekirse başka alanlarda, Akdeniz'de, Ege'de bize düşecek bir görev olursa onu da vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz."şeklinde konuştu.

Orgeneral Akar'ın bu sözleri, Yunanistan'da yayın yapan gazetelerde geniş yer buldu.

YUNANİSTAN'A VE KIBRIS'A MESAJ

Ülkede yayın yapan Eleftheros Tipos Gazetesi, "Türk Genelkurmay Başkanı tehdit ediyor" başlıklı bir haber yayınladı.

"Türk Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Yunanistan’a ve Kıbrıs’a “mesaj” gönderdi." ifadelerinin kullanıldığı haberin detaylarında Hulusi Akar'ın sözlerine yer verilirken, fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı kamuflajlı fotoğraf kullanıldı.

Gündem 20 Mayıs 2018 10:36 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Yunanlılara 'ayağınızı denk alın' mesajı!Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu.

Kaynak: ajanslar