Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan Yunanlılara 'ayağınızı denk alın' mesajı!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar'ın açıklamaları şu şekilde;

(Terörle mücadele) Belli bir noktaya gelindi. Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek.

FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi.



'KİMSE YANLIŞ HESAP YAPMASIN'

Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım.

Kaynak: ajanslar