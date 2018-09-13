Hulusi Akar'dan kritik İdlib açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar: "İdlib'de herhangi bir askeri operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler" açıklamasında bulundu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

BAKAN AKAR AÇIKLAMADA BULUNDU

Akar, "İdlib'de herhangi bir askeri operasyon, zaten problemli olan bölgeyi bir felakete sürükler.

İdlib yeni bir krizin eşiğinde. Rusya, İran ve müttefiklerimizle barış ve istikrarın getirilmesi, insani dramın engellenmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Ajanslar