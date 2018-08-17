Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

RUSYA SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİLER

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri ele alındı.

Kaynak: Ajanslar