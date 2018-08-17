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17 Ağustos 2018 13:36 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 13:49

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Rusya'ya kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan  Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

RUSYA SAVUNMA BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİLER

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya  Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Rusya'nın TASS haber ajansına göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşleri ele alındı.


Kaynak: Ajanslar

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