Hulusi Akar ve Hakan Fidan Putin ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü. İkili daha sonra Putin ile de görüşecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek.

BU SABAH RUSYA'YA GİTTİLER

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar ve Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere sabah saatlerinde Moskova'ya gitti.

GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: Ajanslar