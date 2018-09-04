Hulusi Akar, ABD'nin Suriye temsilcisi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, James Jeffrey'i kabulünde Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık ifade edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması için Türkiye tarafından sergilenen kararlılık vurgulanmış ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar