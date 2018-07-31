Hükümlülerin ürettikleri karpuz adliye önünde satıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını, tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği karpuzlar kısa sürede tükendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezalarını tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği organik karpuzlar, adliye önünde satıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bulunan tarım cezaevinde, 100 hükümlü 691 dönüm tarım arazisinde narenciye, buğday, soğan, yer fıstığı, kavun ve karpuz üretti.

Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla aldıkları eğitimle "sertifikalı çiftçi" olan hükümlülerce 13 dönüm alanda üretilen yaklaşık 60 ton karpuzun bir kısmı, kamyonetle getirildiği Adana Adliyesi önünde satışa sunuldu.

70 KURUŞTAN SATILDI

Kilogramı 70 kuruştan satılan karpuzu, hakimler, cumhuriyet savcıları, yargı çalışanları ve adliyede görevli polisler ile vatandaşlar satın aldı.

Kısa sürede tükenen karpuzların bir kısmı ise kesilerek adliye çalışanları, polisler ve yoldan geçen vatandaşlara da ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin Çukurova’nın tarımsal zenginliğine katkı sunduğunu belirtti.

Yeldan, tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde üretim yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA