Hükümetten Muharrem İnce açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşınına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi.



7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı.

Seçimin kazananı belli, kaybeden CHP içinde kim olacak?

Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce siyasete veda etmek zorunda kalacak.

Muhalefet yaptığı ittifak ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiası olmadığını gösteriyor.

Kaynak: ajanslar