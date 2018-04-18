Hükümetten kritik 'erken seçim' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklama yapıyor.

"ORTADA ALINAN BİR KARAR YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli arasındaki yapılacak görüşmeye değinen Mahir Ünal, "Daha önceden planlanmış bir görüşmeydi. Abdülhamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de daha önce planlanmıştı. Bahçeli'nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli görüşecek. Bu bir teklif mahiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez. AK Parti her zaman seçimlerin zamanında yapılması konusunda hassas olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli'nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız." dedi.

MHP'nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, "Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz." diye konuştu.

Ünal, "28'inde İzmir, 6 Mayıs İstanbul kongremiz var diyen Ünal, "Bütün kongreler bitince büyük kongremizi yapacağız. Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok." dedi." dedi.

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Kaynak: ajanslar