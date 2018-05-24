Hükümetten flaş bedelli açıklaması: "Bedelli askerlik gündemimizde yok!"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı bir radyo programında bedelli askerlikle ilgili açıklamada bulundu. Kalın, "Bedelli Askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken; Bedelli gündemimizde yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'bedelli askerlik' ile ilgili soruya yanıt verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞARTLARA GÖRE BAKILIR"

Kalın, Best FM'de katıldığı programda, "Bedelli askerlik gündemimizde yok. Önümüzdeki süreçte, şartlara göre bakılır. Ancak operasyonlar sürerken, terörle mücadele belli bir noktaya gelmişken, bedelli gündemimizde yok." diye konuştu.

Kaynak: ajanslar