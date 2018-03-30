Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Çiftlik Bank ile alakalı muhalefetin eleştirilerine cevap verdi...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkciyaptığı açıklamada;

"Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

Gündem 17 Mart 2018 15:07 Kim bu tosuncuk?Yazıldı, çizildi, üstüne söylenmedik söz kalmadı. Sözün üstüne eklenecek bir söz de bizden olsun diyerek başladığımız ...

Kaynak: Ajanshaber