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30 Mart 2018 16:41 | Son Güncelleme: 30 Mart 2018 16:50

Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Çiftlik Bank ile alakalı muhalefetin eleştirilerine cevap verdi...

Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, muhalefetin Çiftlik Bank eleştirilerine ilişkin, "Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkciyaptığı açıklamada;

"Bir takım şikayetler gelmeye başlayınca biz arkadaşlarımıza talimat verdik. Müfettişlerimiz burada insanların dolandırılabileceğini ifade edince bizler vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

Kim bu tosuncuk?Gündem17 Mart 2018 15:07Kim bu tosuncuk?Yazıldı, çizildi, üstüne söylenmedik söz kalmadı. Sözün üstüne eklenecek bir söz de bizden olsun diyerek başladığımız ...

 


Kaynak: Ajanshaber

Etiketler: çiftlik bank


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