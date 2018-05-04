Hükümetten CHP'nin adayına ilk tepki

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP'nin Cumburbaşkanı adayı içinde yorumda bulundu.

CHP, Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi gösterdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz." dedi.

Öte yandan 24 Haziran seçimi için Arslan "Siber güvenlik çok önemli. Seçimlere yönelik her türlü tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz"

Kaynak: ajanslar