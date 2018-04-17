Hükümetten Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ''Bahçeli'nin çağrısı yetkili organlarda değerlendirilir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin 26 Ağustos'ta yapılmasını önerdi.

Bahçeli'nin bu çağrısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Yetkili kurullarımızda değerlendirilir. Ondan sonra açıklama yapılır" yanıtını verdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Yetkili kurullarda değerlendirilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajanslar