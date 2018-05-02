Hükümetten 'Abdullah Gül' hakkında ilk yorum!

Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında muhalefetin ittifak arayışına ve Abdullah Gül'ün adaylık tartışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP - İP- SP- DP ittifakına ilişkin açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Bu Türkiye'nin önünü kesme ittifakıdır' dedi. ve sözlerine şöyle devam etti;

"Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz. Rahmetli Erbakan hayatta olsaydı bunlara "hadi oradan" derdi."

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Abdullah Gül'ün açıklamalarına üzüldüm. Bu tartışmaların ilk başında tavır koyması gerekirdi. Benim hissiyatım büyük bir yanlış yaptı. AK Parti'ye gönül veren herkesin gözündeki saygınlığında büyük bir irtifa kaybetti.

Kaynak: ajanslar