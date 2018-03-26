Hükümetten AB zirvesi Öncesi Açıklama!

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilecek AB zirvesi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal konuşmasında, "AB'nin şunu görmesi gerekiyor Türkiye 4 terör örgütü ile mücadele edip NATO'nun kuzey sınırını koruyor. Biz bizden istenen talepleri yerine getirdik ama AB, o 3 milyar Euro'yu Türkiye kendine alıyormuş gibi bir hava yaratıyor. Bu para mülteciler için harcanıyor" ifadelerini kullandı

Ünal sözlerine şöyle devam etti;

"Vize muafiyetine yönelik görüşmeler yapılmış, talep listesi iletilmişti. Biz bunu yerine getirdik. Bu talepleri yerine getirmemize rağmen AB sürekli olarak, vize muafiyeti ve geri kabul ile ilgili sanki 3 milyon avro Türkiye'ye veriliyormuş gibi hava oluşturuluyor. Türkiye kendisi almıyor. Mültecilere dönük, planlı, bütçelendirilmiş bir süreç dahilinde bu para harcamalarda kullanılıyor. Bir ülkenin terörle mücadelesine dönük siz bir takım yaptırımlardan bahsediyorsunuz. İnsanların iradesinin korunması için yapılır terörle mücadele. Biz özgürlük mücadelesidir. Terörle mücadelenin bir sonucu olarak bölgede yaşayan insanlar günlük hayatlarını sürdürebiliyorlar. "

Kaynak: Ajanslar