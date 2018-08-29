Hükümetten 150 milyar dolarlık hamle!

Tarım alanında 150 milyar dolar hedefi çalışmalarında tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldığı ifade edildi.

Hükümet ekonomiyi canlandıracak hamleler için harekete geçti. Tarımda 150 milyar dolar hedefiyle çalışmalar sürerken tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı.

Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. Bu kapsamda Türkiye kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilerek, tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Hükümet, 2023 yılında 150 milyar dolarlık tarımsal hasılaya ulaşmak için tüm imkânları sunarken, tarımsal varlıklar ve çiftlik hayvanlarını korumaya almak için 30 milyar liralık sigorta yapıldı. AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan "tarım ve Hayvancılık" başlıklı raporda sektördeki 6 önemli hamleye vurgu yapıldı. Bu kapsamda Türkiye kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim ve pazarlama üssü haline getirilecek. Ekolojik, lojistik, finansal tüm imkânlar kullanılacak. Tarımsal altyapı, üretim kapasitesi ve teknolojiye yönelik yatırımlar desteklenecek. Üretici gelirlerinin yükseltilmesi, kırsal alanların kalkındırılması amacıyla yeni projeler yaşama geçirilecek. Yeni dönemde sigortalı çiftçi sayısı artacak. Yeni projeler ile uygun kredilerle üretimin artmasına destek verilecek.

EKONOMİK DESTEKLER

Tarımsal destekler ve yatırımlarla tarım sektörünün daha güçlü ve dinamik bir yapıya kavuşması sağlanacak. Sektörün uluslar arası rekabet gücü artırılacak.

Tarımsal ihracatı 40 milyar dolara çıkaracağız. Türkiye'nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü olması temel strateji olacak.

Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak.

Çiftçilerin hem ekonomik hem de sosyal hayatlarını iyileştirici adımlar sürecek. Yaklaşık 5.5 milyon kişiye istihdam sağlayan tarım sektöründe sigorta destekleri sürecek. Devlet çiftçinin priminin yarısını karşılamaya devam edecek.

Tarımda katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı bir üretim modeli esas alınacak. Planlı tarım ve hayvancılık için gerekli yapısal dönüşümler hayata geçirilecek.

Sektördeki yapısal sorunlar çözülecek. Üretici gelirleri yükselecek, kırsal alanların kaldırılmasına yönelik projeler kesintisiz sürecek. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine ulaşması kolaylaşacak.

AK Parti iktidarı döneminde çiftçilere verilen nakit hibe tarımsal destek toplamı 103 milyar liraya ulaştı. Yine aynı dönemde 8.2 milyar liralık mazot destekleme ödemesi yapıldı.

Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürüyor. Uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 838 bine ulaştı.

Tarım Sigortaları Havuzu sistemiyle sektörü tehdit eden riskler teminat altına alındı. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 30 milyar liralık tarımsal varlık ve çiftlik hayvanı sigortalandı.

Türkiye genelinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri geliştirilecek. Hem mikro düzeyde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirecek hem de makro anlamda tarımsal sanayi faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı arttırılacak.

Sudan'da 780 bin 500 hektarlık arazi kiralanırken, burada yetişecek kanola, pamuk, yağlı tohum ürünleri, avakado, mango ve ananas gibi ürünlerin Türkiye pazarında daha düşük ücretle temin edilebilmesi amaçlanıyor. Şirket merkezinin örnek çiftlik arazileri Sudan tarafından teslim alınacak ve örnek çiftlik yatırımları başlatılacak, Türk özel sektör firmaları Sudan tarım alanında yatırım yapmaya davet edilecek.

Kaynak: Ajanslar