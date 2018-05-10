Hükümetten 15 vekille ilgili kritik açıklama

Bekir Bozdağ,15 vekilin CHP'ye dönmesini, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil." diye değerlendirdi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekilinin CHP'ye dönmesini sert sözlerle değerlendirerek, "Demokrasi tarihimizin en kara lekesini bu milletvekillerinin alnına, CHP'nin siciline sürdünüz. Öyle bir kara leke sürdünüz ki bunların alnını öperek o kara lekeyi çıkarmanız mümkün değil" dedi.

Kaynak: Ajanslar