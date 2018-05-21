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21 Mayıs 2018 23:30 | Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018 23:36

HÜDA PAR'ın da milletvekili listesi belli oldu

HÜDA PAR'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

HÜDA PAR'ın da milletvekili listesi belli oldu

ANKARA (AA) - HÜDA PAR'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA

VEDAT TURGUT

SALİH DEMİR

VEYSİ SONKAYA

MURAT TEMUR

YILDIRAY KORKUTAN

YUSUF YAMAN

HÜSEYİN AYAYDIN

MUSTAFA YAVUZ

HAKAN ÖZBAY

YILMAZ GEÇER

MUSTAFA ÇİÇEK

ABİDİN SERİN

HANİFİ ÖZOĞUL

ÖMER ERKUŞ

FETHULLAH BEYAZÇİÇE

 

ADIYAMAN

ALİ ÇELİK

MUSTAFA YETİŞ

BİLAL DEMİR

İBRAHİM ÜSTÜN

ELİF ŞÜHEDA TÜRK

AFYONKARAHİSAR

 

ADEM ATLİ

 

İBRAHİM HALİL UÇAR

 

RECEP ARSLAN

 

BÜLENT KOÇ

 

MEHMET CİHAN

 

MELİK DOĞAN

 

 

 

AĞRI

 

ŞABAN GÖKHAN

 

BURHAN ASLAN

 

CEMAL ARVAS

 

DOĞAN ÖZMEN

 

 

 

AMASYA

 

ADEM KILINÇ

 

MÜSLÜM YILMAZ

 

ALİ BOZKURT

 

 

 

ANKARA 1. BÖLGE

 

ABDULSAMET YALÇIN

 

OSMAN GÜLEBAK

 

OSMAN UÇAK

 

MURAT GÜNAYDIN

 

M.ATA ZİLELİ

 

RAMAZAN YILDIRIM

 

ALİ BOSTANCI

 

CEMAL BOSTANCI

 

MUHAMMED KELEŞ

 

M ŞAH ÇELİK

 

CEVRİYE UŞAR

 

ŞEYMA DEMİRER

 

EMİNE ALPSOY

 

 

 

ANKARA 2. BÖLGE

 

ŞAHZADE DEMİR

 

HASAN BOZDAŞ

 

YUSUF ALPSOY

 

AHMET PUSA

 

YASİN ÖZTAŞ

 

BAHRİ ALTINDAĞ

 

PINAR NASER

 

ÖZNUR KOYUNCU

 

KADİR KAYA

 

MÜCAHİT AVCI

 

YAKUP DEDE

 

 

 

ANKARA 3. BÖLGE

 

CEMAL ÇOBAN

 

MEHMET ÖZTÜNÇ

 

TAHA SÖĞÜT

 

FAYSAL ÖZTÜRK

 

SUAT ALPSOY

 

ZEYNEP YALÇIN

 

HAVVA YAVUZ

 

REMZİYE YILDIRIM

 

ENGİN DİLBAZ

 

SEYİD AHMET KOYUNCU

 

RÜSTEM UŞAR

 

İSLAM AVCI

 

 

 

ANTALYA

 

EYYÜP YANAÇ

 

ABDULBAKİ ÖZDEMİR

 

RIFAT KARADAŞ

 

ŞERAFETTİN ŞİMŞEK

 

HASAN HÜSEYİN CEYHAN

 

İSMAİL KAYA

 

ABDULLAH DEMİRTAŞ

 

AHMET ÇETİN

 

ŞEVKİ YUMUŞAK

 

GÜLGEŞ YILDIRIM

 

İSLAM DURMAZ

 

FIRAT YALÇIN

 

ZAFER TEKMAN

 

NURULLAH BAĞRIYANIK

 

FATMA TÜRK

 

MUHAMMED ŞAHİN

 

 

 

ARTVİN

 

YUSUF ÖZDEMİR

 

MEMDUH ÇETİZ

 

 

 

AYDIN

 

MUSTAFA ÖZKAN

 

CENBELİ GÜLER

 

BİLAL GÜVENÇ

 

AYATULLAH UYAR

 

HASAN YEGÜL

 

AHMET KOCA

 

YUSUF YAMAN

 

YUNUS GÜRYELİ

 

 

 

BALIKESİR

YAKUP AKSOY

 

ABDULMECİT GÖKHAN

 

ABDULBASİT ÖZTÜRK

 

YUNUS KAYA

 

BEKİR ARSLAN

 

ALİ YAKUP DEMİR

 

YUNUS GÖKHAN

 

HARUN KAZAK 

 

ÖMER ESMER

 

 

 

BİLECİK

 

TAHİR KARAASLAN

 

CELAL ÇELİK

 

 

 

BİNGÖL

 

HAMDULLAH TASALI

 

YÜKSEL BİNGÖL

 

FUAT SÖNMEZ

 

 

 

BİTLİS

CENGİZ KARAKAYA

 

CELAL GÜL

 

EŞREF ORHAN

 

 

 

BOLU

 

ŞÜKRÜ DENİZ

 

CAHİT DAĞHAN

 

MEHMET IŞIK

 

 

 

BURDUR

 

HABİB ÇETİN

 

HALİL DİŞLİ

 

CEBRAİL ÇETİN

 

 

 

BURSA 1. BÖLGE

 

MEHMET HÜSEYİN YILMAZ

 

CEMİL GENÇ

 

AZİZ KAYALIK

 

ZEKİ ARAS

 

İBRAHİM ŞEHİDOĞLU

 

İLHAMİ AYDAR

 

KENAN ÇİL

 

FERHAT TAN

 

VEYSEL AYMELEK

 

UMUT IŞIK

 

 

 

BURSA 2. BÖLGE

 

MEHMET ŞİMŞEK

 

ADNAN ALINÇ

 

FETHULLAH ÖZSOY

 

ABDULLAH TAŞ

 

FERAT AKTAŞ

 

YUNUS YILMAZ

 

AHMET AYTEKİN

 

MELİK TAŞKIN

 

MEHMET TAN

 

SAİT ARSLAN

 

 

 

ÇANAKKALE

MEHMET EMİN ALTINDAŞ

 

MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ

 

MUHSİN FİDAN

 

AHMET ÖCAL

 

 

 

ÇANKIRI

 

YAKUP BİNİCİ

 

MEHMET MAYTALMAN

 

 

 

ÇORUM

 

NURİ COŞKUN

 

ŞÜKRÜ ERASLAN

 

ADEM DOĞAN

 

CELALETTİN ÖZMEN

 

 

 

DENİZLİ

 

    İLYAS KAYA

    HALİL ÇELİK

ZEKİ KAYA

CENGİZ DURMAZ

ABDULSELAM ASLAN

 

ZEYNEP ŞENER

 

MUHAMMED EMİN YILDIRIM

 

TAHİR GÜNER

 

DİYARBAKIR

 

MEHMET HÜSEYİN YILMAZ

VEDAT TURGUT

MAHMUT EMİNOĞLU

MAHMUT TEKDAL

MEHMET MAHFUZ AKMERMER

ALİ BİLMEZ

HASAN HAKSEVER

ABUBEKİR AKKILIÇ

SEMA YARAR

İLYAS KAYA

BAHATTİN DEMİREL

ALİ DURGUNSU

 

 

 

EDİRNE

 

RECEP SARIAĞAÇ

 

NEVZAT AKYÜZ

 

HAMZA KEZER

 

AHMET ATEŞ

 

 

 

ELAZIĞ

 

MAHMUT ŞAHİN

 

YUSUF YÜKSEL

    ABDULKADİR SEPTİOĞLU

    METİN SUİÇER

    İSMAİL KARAMAN

 

 

 

ERZİNCAN

 

MUSTAFA YAKUT

 

HÜSEYİN BÖRÜ

 

 

 

ERZURUM

 

ÖMER AŞKIN

    MUHAMMED BARMAN

    NEBİ BOZABA

    ŞAHİN KANAT

    MUHTESİN DEMİR

    HASAN GÖNÜL

 

 

 

ESKİŞEHİR

MEHMET EMİN YILDIRIM

MUSTAFA ÖZBEK

ALİ GÜLİSTAN

BİLAL ALTIOK

ÖMER DEMİREL

MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN

RECEP FİDAN

 

 

 

GAZİANTEP

 

MEHMET ALİ DOYAR

 

MEHMET NAKŞİ ERAT

   MUSTAFA KARAKURT

   MUSTAFA BOZKURT

   ŞENGÜL YILDIRIM

   KADİR ÜSTÜNDAĞ

   MEHMET FAİK DOĞAN

NİHAT YETKİN

MUSTAFA ÖZLÜ

MUSTAFA KAPLAN

MUSTAFA KILIÇ

MUSTAFA KAYA

İBRAHİM YOLCU

ABDULKADİR ÇİÇEK

 

 

 

GİRESUN

 

SELAHATTİN İMİR

MURAT ULUTAŞ

DENİZ KÖDÜR

RIDVAN YILDIRIM

 

 

 

HAKKARİ

CEMAL DEMİRAYAK

    ABDULLATİF DURNA

    KASIM AKKOŞ

 

GÜMÜŞHANE

UFUK AYDIN

MEHMET SALİH AKBULUT

 

HATAY

FIRAT GÜLTEKİN

    İSA EMRE

    ADEM ACIBUCU

    ÖMER CENGİZ ÖZKAN

    AZİZ MILIK

    ABDURRAHMAN KAYA

    ARZU ÖZTÜRK

    FATMA UYLAŞ

    ZENNURE ÇELİK

    VEYSİ SEBUKTEKİN

   ÖMER MILIK

 

 

 

ISPARTA

SEYFULLAH TAŞPINAR

    MEHMET YİĞİTALP

    İSMAİL TEKNAL

    MUSTAFA ATAŞ

 

MERSİN

 

ZÜBEYİR AKBAŞ

SERVET ASLAN

ÖMER FARUK AYHAN

AYDIN KARAKAYALI

ALİ BOZUKLUHAN

MUHAMMET ÖZDEN

SAİT ERDEM

ABDURRAHMAN DOĞAN

ABDULGANİ TARHAN

MEHMET ALİ KUTAN

SEMA KARAKAYA

FATİME ZEHRA

MUSTAFA KIZIL

 

İSTANBUL 1. BÖLGE

 

SAİT ŞAHİN

CAFER ÖKMEN

BAYRAM GİRİŞEN

MEHMET ÇÖREKÇİ

HARUN ÇELİK

ŞEYHMUS KORKMAZ

HASAN AYDIN

NAZLIHAN AKYOL

RAMAZAN SUNA

İBRAHİM GÜN

SELİM ÇİÇEK

SUZAN CAN

İLHAN GÖKHAN

AYŞE TAYFUR TAN

TURAN DİNÇ

GÜNAY İŞERİ

MEHMET LAÇİN

FATİH UZUN

KASIM AYDIN

MEHMET ŞİMGAR

ADEM YALÇİN

ÖMER TUNCER

AYHAN ASKAR

UĞUR KUTULMAN

ÖMER POLAT

RESUL ALINMIŞ

HABİBE TURAN

İRFAN KOÇ

ŞEMSETTİN ÖZER

BİLAL TOPRAK

RAMAZAN ÇOLAKOĞLU

ABDULLAH SEVİM

MEHMET ÇAYIR

CEVDET ASLAN

MURAT AKBULUT

İSTANBUL 2. BÖLGE

 

MEHMET YAVUZ

MEHMET EMİN VURAL

ABDULLAH ASLAN

RECAİ YURDAN

MEHMET ALİ ORTAÇ

RAMAZAN ENSAR

MURAT KARINÇU

ESRA SİVİ TÜRK

ABDULKERİM ORTAÇ

MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ

ŞERAFETTİN GÜLER

MURAT DOLAŞ

YILMAZ AKKILIÇ

AYHAN DEMİRKOL

SUPHAN ÇELİK

ABDULBARİ DUMAN

GÖLEFER SARIAĞAÇ

ENES DOĞAN LİSANS

HÜSEYİN YALÇIN

ADNAN YEŞİLMEN

EYYÜP ASLANĞRAY

CEMALETTİN KOÇKAR

AHMET PAK

MÜCAHİT ARSLAN

ŞEYMA DEMİR YAÇİN

VEYSEL TUNÇ

 

MERYEM KARAKAYA

MUHİTTİN İÇLEK

İSTANBUL 3. BÖLGE

SERKAN RAMANLI

ERDAL ELİBÜYÜK

FİKRET GÜLTEKİN

İSA GÜVENDİK

SİNAN BULUT

MUSTAFA DEMİRALP

ARZU DEMİR

AYHAN ERENSOY

MERYEM KİRAZ

MÜNEVVER ÖZDEMİR

HATİCE UŞAR ENSAR

AHMET KUYABAKAN

VEYSİ TALİ İLKOKUL

MEHMET TETİK

ŞÜKRAN KAYA

BURHANETTİN MANAS

ABDULHEKİM ALGÜL

HASAN EKİNCİ

SELMA YAKAR

FESİH SÜLUN

LEBİBE YILMAZ

HİKMET ÖZCAN

MEHMET SAİT RÜZGAR

ABDULFETTAH SAVRAN

ELİF YÜKSEK

SİRACETTİN ÇELİK

MAHMUT ASLANCI

ĞAMGİN YILDIRIM

SUPHİ BARAN

EDİP ALEV

HAMZA KILINÇ

ZÜBEYİR TALAYHAN

AYHAN AYDIN

MEHMET REŞİT ÖZBEK

YÜKSEL ALİM

 

İZMİR 1. BÖLGE

 

MEHMET ALİ ARSLAN

HÜSEYİN ŞANİ

İBRAHİM ÇEVİK

İBRAHİM NOHUT

NEJDET ŞANLI

NECİP AĞIRBAŞ

AHMET DİREKÇİ

YILMAZ ŞAHİN

FERHAT AVCI

BUŞRA ÖZEL

NEDİM ÖZTÜNÇ

HAMZA DOYAR

HAZRET FİDAN

MEHMET DAĞTEKİN

 

 İZMİR 2. BÖLGE

HASAN AŞKIN

CENGİZ DALĞIÇ

ERCAN DURMUŞ

UĞUR KAPLAN

MEHMET ŞAH KALKAN

BAKİ GİNİGEN

MEHMET KAPAR

İBRAHİM BULUT

CENGİZ GENÇ

ESRA GÜLŞAHİN

İBRAHİM KAYA

MEHMET SALİH ARIN

ABDULMANAF ÇELİK

ERKAN ALP

 

KARS

MUSAB BATI

FATİH ÖNER

SEYİT KAHRAMAN

 

 KASTAMONU

ŞEHMUS ANDİNÇ

YUNUS TENŞİ

SELİM TUNÇ

 

 

KAYSERİ

MEHMET ÇALHAN

ERSİN KÖSEOĞLU

SELAHATTİN BURULDAY

RAMAZAN ÖZDEMİR

MURAT KURBAN

HALİS AKSU

BAYRAM ÇAKMAK

ZEYNEP BOZDAŞ

İBRAHİM SEDEF

ERHAN UÇUK

 

 KIRKLARELİ

YUSUF TÜTAK

SELÇUK ORHAN

MAHMUT ÖZTÜRK

 

 KIRŞEHİR

ABDULRAKİP HATİPOĞLU

ZEYD ŞAHİN

 

 KOCAELİ

ABDURRAHMAN CENS

DAVUT TAŞTEKİN

AHMET POLAT

İZZET KAZAK

TANRIVER MEMİŞ

İBRAHİM ARSLANOĞLU

MEHMET EMİN DUMAN

BARIŞ CİLGEZ

HAŞIM TURAN

NURULLAH ŞAHİN

MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ

HALİL KESER

ÖMER MEÇİN

 

 

  KONYA

MAHMUT EMİNOĞLU

EDİP YILMAZ

CEYHUN ŞAHİN

FEVZİ BOYLU

RAMAZAN ERMAN

KEMAL ÖDEMİŞ

İSHAK GÜN

MURAT YEŞİLTAŞ

MUSTAFA ÖZELÇİ

MEHMET AĞDAŞ

MEHMET REŞAT DOĞAN

METİN ÖZARAS

HASAN CİHAN

DOĞAN BURHAN

EMRE YILMAZ

 

KÜTAHYA

YUSUF KAYA

AHMET ALİ MEYDANOĞLU

AYHAN KARAPÇİN

MEHMET ALİ YAZGİL

RIDVAN ÇEÇEN

 

MALATYA

MEHMET İLKER DÖNMEZER

VAHAP İÇLİ

İBRAHİM ÖZGEN

RAMAZAN AKÇA

SEYFULLAH AŞKIN

FATMA ÖLMEZ YILDIRIM

 

MANİSA

MEHMET SIDDIK BASYAN

YAHYA SAMİHSAN

BURHAN AYDIN

MEHMET MORAY

KENAN ŞAHİN

HASAN ÇINAR

NECMETTİN ERDOĞAN

ABDULHALIK BASATEMUR

RAHMİ KOÇ

RAMAZAN SINDIRAÇ

 

 KAHRAMANMARAŞ

NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ

SUPHİ ÖZDEMİR

MEHMET KAYIŞLI

İLYAS KEKİL

İBRAHİM YOLDAŞ

TURAN ÖZCAN

RAMAZAN MADENKUYU

FARUK GÖÇER

 

 MARDİN

MAHMUT KILINÇ

İSA ALTUNKAYNAK

ALİ AÇILAN

MECVEL TASMANOĞLU

İSMAİL SEZGİN

ABDURRAHMAN SEYHAN

 

MUĞLA

 

İLYAS CENGİZ

MEHMET HALİL TURAN

ADEM ŞANİ

AYDIN SOLMAZ

NURULLAH CENGİZ

SERDAR GENÇ

ABDULLAH BOZKURT

 

 MUŞ

MEHMET ŞİRİN ÇAĞLAYAN

MEHMET ŞEFİK TAŞTİMUR

AYDIN DEMİR

ORHAN YAVUZ

 

NEVŞEHİR

MAHMUT KAYA

KEMAL AHMET DAĞVİREN

MÜCAHİT YÜZGEÇ

 

NİĞDE

FEVZİ HİRA

AHMET ŞAHİN

OSMAN ÇELİK

 

ORDU

TARIK DEVECİ

ABDULSELAM DEMİRCİ

MEHMET CAN MİKYAS

ARİF SAYDAM

FUAT ÜZÜMCÜ

MURAT FIRAT

 

RİZE

MUHAMMED KARALİ

M.EMİN URAZ

LÜTFÜ TEKİN

 

SAKARYA

MUHAMMED YÜCE

MEHMET SAMİ SAYILGAN

ABDULLAH GÜMÜŞ

MEHMET SAİT SÜRER

RECEP KAÇAN

HAMZA EKİNCİ

AHMET KALKAN

 

SAMSUN

AHMET KURT

HALİL ŞAKAK

MEHMET ALİ ZENCİROĞLU

İBRAHİM KÜÇÜKASLAN

İLYAS TUNÇAY

AYHAN OLUR

KAZIM ASLIM

MUHAMMET KÖSE

MEHMET EMİN POLAT

 

SİİRT

MEHMET TETİK

İSA AYDIN

HABİBE TAN

 

SİNOP

NAİL YALÇIN

MUHAMMED YASİR ESEN

 

SİVAS

MESUT ÜNAL

MURAT SAĞIŞMAK

İSLAM DEMİR

AHMET BALSAK

YILMAZ DOLMAZ

 

TEKİRDAĞ

 

 

CEMAL GÜNDOĞDU

YASİN ÇİMEN

ŞİRİN ÇELİKEL

HÜSEYİN SÖĞÜT

MEHMET ŞİRİN ALTUN

MAHMUT BOZKURT

ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU

 

TOKAT

ŞENEL ALTUNTAŞ

FEHMİ GÖNÜL

ADEM ADIGÜZEL

ZÜBEYİR DAĞLI

ÖMER FARUK BALIK

 

TRABZON

M ALİ OKÇU

ARİF UZUN

FATMA ÇELİK

SAİT RÜZGAR

ADEM YILDIZ

MEHMET GÖKHAN

 

TUNCELİ

MEHMET KÖMÜRCÜ

ÖMER FARUK ALTINGÖK

 

ŞANLIURFA

EMİN GÜNEŞ

LOKMAN YALÇIN

ADNAN SAĞLAM

KAMİL TUNÇAY

RÜSTEM ÇAKMAK

ABUZER ÖZAYDIN

MUSTAFA KOÇ

YAKUP ESMER

AZİZ DOĞAN

CUMA AYTIŞ

ABDULLAH ÖZKINACI

AZİZ BAYLAN

ÖMER DEBEŞ

MUSTAFA KÖSE

 

UŞAK

MEHMET SALİH TOSUN

NURULLAH IŞIK

İSMET SAYDAM

 

VAN

RASİM SAYĞIN

MEHMET MEHDİ OĞUZ

FARUK TASAN

SELİM SİVİ

EMRE AYCAN

AHMET BAĞ

MÜZAFER BALIKCI

MEHMET EMİN EKİNCİ

 

YOZGAT

İHSAN ÖZDEMİR

MÜRSEL GÜLSARİ

MUHAMMED FURKAN KARAHAN

AYETULLAH EKİN

 

ZONGULDAK

NECMETTİN AYDIN

ETHEM ALPTEKİN

SEVİM SAVRAN

MEHMET ERKAN YAVUZ

NEYTULLAH TÜSÜ

 

AKSARAY

NİHAT ÖZDEMİR

BEDİH ÇİFTÇİ

BAYRAM DURNA

AYATULLAH TAKAK

 

BAYBURT

 

MAŞALLAH ORUÇOĞLU

 

KARAMAN

ADEM AKTEKİN

RAMAZAN ÖZARAS

MEHMET YILMAZ

 

KIRIKKALE

ÖMER SALİH YEMEZ

MEHMET NEZİR ÇELİK

SÜLEYMAN BİRGE

 

BATMAN

SERKAN RAMANLI

AYDIN GÖK

ŞENAY COŞKUN

KAHRAMAN RÜZGAR

 

  ŞIRNAK

NASUH SEVİNİK

EMCET YALÇIN

RIDVAN TATAR

ASIM ÖZALP

 

BARTIN

ABDULKADİR GÜMÜŞ

MANSUR AYAR

 

ARDAHAN

EROL MAĞLAY

SÜLEYMAN DEMİR

 

IĞDIR

TUNCAY SEVİNÇ

HAMZA ZEREN

 

YALOVA

ERKAN CABAS

MEHMET SAİT ÖKÇE

ABDULHAMİT DEMİR

 

KARABÜK

AYDIN YAPICI

MEHMET SALİH ÇEVİK

AHMET DAĞLI

 

KİLİS

 ÖMER POLATDEMİR

ORHAN HARAT

 OSMANİYE

NECATİ ÇINAR

İSA KALENDER

SEDAT AKAGÜNDÜZ

RAHMİ KESER

 DÜZCE

AHMET KAZAK

MURAT DAĞLI

AYHAN SAYILGAN

 

 


Kaynak: AA

Etiketler: Hüda-Par seçim


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