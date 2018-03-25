Hristiyanlar

Taşıdıkları palmiye dalları ile Kudüs'ün Tur beldesinden yola çıkan yüzlerce Hristiyan, okudukları ilahiler eşliğinde Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesindeki Kıyamet Klisesi'ne geldi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yüzlerce Filistinli Hristiyan da sabahın erken saatlerinden itibaren Hz. İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan Doğuş Klisesi'ndeki ayin için toplanarak dualar okudu.

Hristiyan inanışına göre, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişi Palmiye Pazarı şeklinde kutlanıyor.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 300 bine yakın Filistinliden yaklaşık 12 bininin Hristiyan olduğu belirtiliyor.