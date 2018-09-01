Hotiç battı mı? Konkordato nedir?

Ülkemizde 150 kadar satış noktası yer alan ünlü ayakkabı markalarından Hotiç konkordato ilan etti.

Ülkemizde 150 kadar satış noktası yer alan ünlü ayakkabı markalarından Hotiç konkordato ilan etti. Ünlü ayakkabı firması Hotiç kararını kamuoyu ile böyle paylaştı.

Ünlü ayakkabı firması Hotiç resmen konkordato ilan etti. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç tarafından yapılan açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı belirtildi. Yer alan açıklamada şirketin son dönemler içerisinde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı yakaladığı belirtildi.

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1938 yılından bu yana ülkemiz genelinde 150 satış noktası, 900’e yakın çalışanımız ile 1,5 milyonu aşkın müşterimize hizmet sunmaktayız.

80 yıllık köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı ve aksesuar markası olarak görev aldık. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye’de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren moda markası HOTİÇ olarak 2015 yılında Türkiye’den çıkan ilk global Türk ayakkabı markası olma hedefi ile ihracat yoluna adım attık. Tüm satın almamızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, Türk ayakkabı ve çanta üretiminin gücünü de arkamıza alarak çok hızlı bir ivme yakaladığımızı söyleyebiliriz.

TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlayarak bu sürecin ticari faaliyetlerimizi de etkilediğini söyleyebiliriz.

KONKORDATO NEDİR?

Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması sureti ile iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.