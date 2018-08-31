Honor yeni telefonu Honor Play ile 'Şimdi oyun zamanı' diyor

Honor Play, oyuncuların her zaman istediği olağanüstü hızlı mobil oyun ve eğlence deneyimini sunacak.

Akıllı telefon markası Honor, sektör tarafından merakla beklenen devrim niteliğinde oyun ve eğlence deneyimini sunmak için geliştirilen akıllı telefonu Honor Play'i tanıttı.Honor Play, genç oyuncuların “yıldırım hızında” grafik işleme yeteneği ve daha uzun pil ömrü taleplerini karşılamak için çığır açan grafik işleme teknolojisi GPU Turbo ile adeta bir performans canavarıdır.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ İLE BEKLENTİLER KARŞILANIYOR

6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, oyunlarda üstün performans sunan GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip olan Honor Play, 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası ile her türlü beklentiyi rahatlıkla karşılıyor.

Honor portföyü stratejisini tamamlayan Honor Play, gençlere akıllı telefonlarından istediklerini performansı, kesintisiz bir oyun ve eğlence deneyimi ile birlikte sunuyor. Ancak, şimdiye kadar, bu deneyim, taktik turnuva oyunlarının popülerliğinden dolayı uzay ve kapasite problemleri, termal verimlilik ve pil tüketimi sorunları yüzünden ve AR, VR ve HDR'nin hızlı grafik işlem gücüne güvenmesinden dolayı sıkıntı yaşıyordu. En popüler taktik turnuva oyunlarından biri olan PUBG Mobile ile iş birliği yapan Honor, sadece bu performans sorunlarını çözmek için değil, aynı zamanda oyun odaklı ilk telefon olan Honor Play'i ‘Şimdi Oyun Zamanı’ (Game On) anı için geliştirmeye çalışmıştır.

Honor Play, benzersiz bir oyun performansı ve 7/24 “Always On” eğlence deneyimi sunuyor. Bu lansman, oyunculara ve sıradan kullanıcılara çığır açan ve sektör lideri iki yeni akıllı telefon teknolojisini getiriyor. Birincisi, Honor'un grafik işleme ve hesaplama verimliliğini önemli ölçüde artıran GPU Turbo. Diğeri ise akıllı telefon kamera fonksiyonunda devrim yaratan Honor’ın gelişmiş AI yani yapay zeka teknolojisi.

GPU Turbo, Honor’ın rakiplerini geride bırakan yenilikçi bir donanım-yazılım entegrasyon çözümüdür. PUBG Mobile'ın global stratejik ortağı olan Honor Play, grafik işlemeyi önemli ölçüde artırdı ve PUBG Mobile üzerinde ortalama kare hızını 39.46'ya yükseltti. Jitter oranı, Honor’un önemli rakiplerinin tam yüzde 1 puandan daha fazla olarak yüzde 0.21'e düşürülmüştür. Batarya ömrü ise, en güçlü oyunda bile 4,5 saate ulaşır ki bu rakam rakiplerinden 30 dakika daha yüksektir.

Honor Play içi oyun deneyimi, daha iyi performans için AI tarafından destekleniyor. 4D oyun deneyimi, en popüler mobil oyunlar için özelleştirilmiş ve oyun içi nesneler ve senaryolarla eşleşen 3D ses efektleri ve AI titreşimi içerir. AI 4D Akıllı Şok yaklaşan düşmanların veya silahlı ateşin yönüne göre, 30 farklı senaryo titreşimi için etkinleştirilebilir. Bu, Histen 3D ses teknolojisi ile 3D surround ses teknolojisi ile tamamlanır; oyuncuyu sinematik bir ses deneyimine çeken ultra geniş 3D ses alanı.

Honor Play, piyasadaki en akıllı orta sınıf telefonlardan biridir. AI hareket algılama ve akıllı tanıma ile 16 MP ön kamerayı kullanılarak çekilen fotoğraflar artık eskisinden çok daha kolay. Sıradan kullanıcılar, bu cihazdan oyuncular kadar zevk alacaklar. Yoğun oyun ve eğlence kullanımına izin veren devasa 3.750 mAh batarya, 15 saatten fazla video akışına ve müzik çalma için 95 saate kadar müzik dinlemeye olanak tanıyor. 6.3 inç Fullview FHD + ekranı, bir dizi akıllı özellik, EMUI 8.2 ile birlikte gerçek bir AI işleme gücünü ortaya çıkaran Kirin 970 NPU yonga seti tarafından destekleniyor.

İnce ve zarif tek parça metal tasarımı, tüm oyuncular için bir renk yelpazesine sahip: Geceyarısı Siyahı, Lacivert, Ultra-Violet ve kırmızı ve siyah desenli özel bir Oyuncu Sürümü. Tasarım, elinizin altında rahatça oturması ve 19.5: 9 çerçevesiz ekrana sahip olmasını sağlamak için tipik bir 5.5 inçlik ekran cihazının gövdesini korur.

Honor Play, Batı Avrupa (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya), CEE ve Nordic, Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Asya Pasifik gibi global pazarlarda 329 € fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

"HONOR, EĞLENCE DENEYİMİNİ SUNAN İLK MARKA OLACAK"

“Honor Play, küresel oyun endüstrisi için yeni bir an. Honor son derece eğlenceli bir mobil oyun ve eğlence deneyimi sunan ilk marka olacak” diyen Honor Başkanı George Zhao sözlerine şöyle devam etti:“Ancak, iyi bir cihaz üretmekten vazgeçmiyor, dünya çapında genç insanlarla mobil oyunun geleceğini oluşturuyoruz. Honor Play, hızlı ve akıcı bir oyun performansı ve eğlence deneyimi taleplerine verdiğimiz yanıttır.”

Honor Play taraftarları, yeteneklerini test etme ve bu yıl Gamescom'da dünyanın önde gelen oyuncuları ile ve PUBG Mobile ve Asfalt 9 ile rekabet etme fırsatına sahip olacaklar. Her iki oyun da Honor Play için özelleştirildi ve detayları kısa süre sonra açıklanacak.

Hız ve performans için aynı tutkuyu paylaşan Honor, Honor Play'in gelişini kutlamak için Audi ile birlikte çalışıyor. Audi R8 ile Audi Sports R8 LMS Cup'ın resmi ortağı olan Honor Play, şık tasarımı ve yüksek performansı bir araya getiriyor. Hem Audi R8 hem de Honor Play, hayal gücünün sınırlarını aşan bir hız sunuyor.