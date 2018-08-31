Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ın merkezindeki tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da tren istasyonunda bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Amsterdam şehir merkezinde yer alan tren istasyonunda bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı.
POLİS SALDIRGANI VURDU
CNN'de yer alan bilgilere göre; olaya müdahale eden polis, saldırganı vurdu.
Amsterdam polisinin verdiği bilgiye göre; yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi.
Kaynak: Ajanslar