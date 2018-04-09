Hollanda'dan vatandaşlarına tuhaf 'Türkiye' uyarısı

Hollanda hükümeti; Türkiye, Rusya, Çin ve İran'a gidecek vatandaşlarına, sadece içi boş telefon ve dizüstü bilgisayar götürmeleri uyarısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ticari ve ekonomik temaslarda bulunmak için Başbakan Mark Rutte ile birlikte Çin'e gidecek 165 şirket ile bürokratlara yönelik bir uyarı mektubu gönderdi. Mektupta, siber casusluğa karşı alınacak önlemler sıralandı.

Ancak Hollanda hükümetinden bir kaynak, bu önlemlerin sadece Çin'le sınırlı olmadığını duyurdu. Volkskrant gazetesine konuşan hükümet yetkilisi, "Acı, ama siber casusluk konusundaki uyarılar NATO müttefikimiz Türkiye ile Rusya ve İran için de geçerli olacak" dedi.

Hollanda hükümeti, Türkiye, Rusya, Çin ve İran'da akıllı telefonlarla dizüstü bilgisayarların uzaktan izlendiğini hatta içindeki bilgilerin kopyalandığını iddia ediyor..

Bu nedenle bu ülkelere seyahat edecek iş insanları ve bürokratlara, önemli bilgi içermeyen, mümkünse boş telefon ve bilgisayar götürmeleri öneriliyor.

Hollanda, bürokratlara seyahat öncesi güvenlik duvarı yükseltilmiş yeni telefon verecek. Başbakan Rutte ile Çin'e gidecek bürokratlar ise önemli bilgiler içeren metinlerin bilgisayar çıktısını alarak bu kağıtları yanlarından hiç ayırmadıkları şifreli çantalarda taşıyacak.

UYARI LİSTESİNDEKİ ÖNERİLER

Hollanda Dışişleri'nin hazırladığı ve Türkiye için de geçerli uyarı listesindeki öneriler şöyle:

* Yanınıza 'temiz' bir telefon ve dizüstü bilgisayarı alın. Güvenlik yazılımını güncelleyin.

* Cihazda sadece gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri koyun. Geri kalanını silin.

* Otel odalarındaki kilitli dolaplar, bilgisayarınızdaki dosyaların okunmasını engellemez.

* Cihazlarınızdaki Bluetooth işlevini tamamen devre dışı bırakın.

* Dizüstü bilgisayarınızı bir açılış şifresi ve bir hesap şifresi ile sabitleyin.

* Sabit diskinizin şifreleme yazılımıyla korunduğundan emin olun.

* Hediye olarak verilen taşınabilir bellekleri (USB) kullanmayın.

* Bu ülkelere gelmeden önce Hollanda telefonunuzu kapatın.

* Varışta yerel hazır kartlı yeni bir cep telefonu alın, ayrılırken kartın imha edilebilirsiniz

* Telefon konuşmaları ve metin mesajları, başta Çin olmak üzere bu ülkelerde hükümet tarafından takip ediliyor

* Bu ülkelerde WhatsApp ya da interneti kullanmakta ısrar ediyorsanız, gitmeden VPN bağlantısı kurun. VPN, yazışmalarınızda güvenli bir tünel oluşturacaktır.

* Güvenle kullanabilmeniz için ayrılmadan önce telefona ve dizüstü bilgisayara bir VPN bağlantısı kurun.

Kaynak: Ajanslar