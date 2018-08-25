Hollanda'dan rezil karikatür açıklaması!

Hollanda hükümeti dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Hz. Muhammed (SAV) karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı.

Hollanda hükümeti dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında, Hz. Muhammed (SAV) karikatür yarışması nedeniyle Pakistan başta olmak üzere İslam ülkelerinde yükselen tepkileri ele aldı. Kabine, İslam ülkelerine karikatür yarışmasının hükümetin inisiyatifinde gerçekleşmediğini belirtti.

"HÜKÜMETİN İNSİYATİFİNDE DEĞİL, BUNA KARIŞAMAYIZ"

Dışişleri Bakanı Stef Blok, Hollanda'dan açıklama isteyen Pakistan ve diğer İslam ülkelerinden gelen tepkilere yönelik olarak, "Yarışmayı düzenleyen kişi bir parlamento üyesi ama hükümet üyesi değil. Hollanda düşünce özgürlüğü açısından geniş sınırları olan bir ülke. Hükümetimiz, her türlü inanca saygı gösterilmesinden yanadır" açıklamasını yaptı.

Bakan Blok, Hz. Muhammed karikatür yarışmasını çok tatsız olarak tanımlarken, kendisinin böyle bir tercihi olmayacağını vurguladı. Ancak bunun, Wilders'in kişisel değerlendirmesi olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Bu yarışma hükümetin inisiyatifinde değil, buna karışamayız"dedi.

Blok ayrıca, "İslam ülkelerinde yaşayan ya da çalışan Hollanda vatandaşlarının, karikatür yarışması nedeniyle güvenliklerinin tehlikeye atılmaması gerektiğini" vurguladı.

"WİLDERS PROVOKATİF BİR SİYASETÇİ"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise, yarışmayı düzenleyen ana muhalefet partisi lideri Wilders'i, "İfade özgürlüğünün sınırlarını zorlamayı seven provokatif bir siyasetçi" diye tanımladı.

Hz. Muhammed karikatür yarışmasının hangi olumlu amaca hizmet edeceğini anlayamadığını söyleyen Rutte, "Ama herkesin kendi medeniyetine göre bir iç disipline sahip. Değerlendirmesi ona kalmış" diye konuştu.

Hollanda Başbakanı, kendisini dindar biri olduğuna işaret ederek, "Ben Hristiyanım ve inancım her gün gülünç duruma düşürülüyor. İnançlı insanlar küçük darbelere karşı dayanıklı olmalı. Bu Müslümanlar için de geçerli" açıklamasında bulundu.

WILDERS: KORKAK İSLAM SEVİCİLERİ TARAFINDAN YÖNETİLİYORUZ

PVV lideri Geert Wilders ise, provokatör suçlamasına tepki göstererek, "Ben sadece özgürlüğümüzle oynatmak istemediğimizi göstermek istiyorum"dedi. Aşırı sağcı lider, Başbakan Rutte ve hükümet için de, "Korkak İslam sevicileri tarafından yönetiliyoruz. Bu inanılmaz" ifadesini kullandı.

YARIŞMANIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Wilders, parlamento binasında sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek karikatür yarışması ve sergisinin tarihini henüz açıklamadı. Şu ana kadar 200 karikatürün gönderildiği yarışmanın, Hristiyanların en önemli kutsal bayramı Noel öncesi gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar