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16 Nisan 2018 16:13 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 16:16

Hollanda'da Türk Konsolosluğu'na saldırı girişiminde bulunuldu

Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı

Hollanda'da Türk Konsolosluğu'na saldırı girişiminde bulunuldu

Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı


Kaynak: Gündem

Etiketler: Türk KonsolosluğuHollandaSaldırı


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