Hollanda'da Türk Konsolosluğu'na saldırı girişiminde bulunuldu
Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı
Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Gündem
Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na saldırı planlayan 4 kişi gözaltına alındı
Kaynak: Gündem
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