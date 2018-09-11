Hollanda'da skandal: DEAŞ'ın infaz karesi sergide yer aldı!

Avrupa'nın teröre ve teröritlere karşı bakış açısı her zaman tartışma konusu oldu. Kimi zaman PKK konusunda kimi zaman ise DEAŞ konusunda iki yüzlü davranan Avrupalılar, yine terörle aralarına sınırı çekemedi.

Avrupa'nın teröre ve teröritlere karşı bakış açısı her zaman tartışma konusu oldu. Kimi zaman PKK konusunda kimi zaman ise DEAŞ konusunda iki yüzlü davranan Avrupalılar, yine terörle aralarına sınırı çekemedi.

Hollanda'da bir sergide DEAŞ'lı bir teröristin kafa kesme anını, fotoğraf çektirilebilecek bir kartona basan sergi yetkilileri, müze ziyaretçilerine hatıra fotoğrafı çektirdi.

KAFA KESME ANI EŞLİĞİNDE POZ



Sergide ziyaretçilerin de ilgi gösterdiği bu eserde, kurbanın kafa bölümü boşluk olarak bırakılmış, isteyen fotoğrafın arkasına geçerek kafasını o delikten çıkarıp poz verebeilecek şekilde ayarlanmıştı. Ziyaretçiler de bu fırsatı değerlendirerek o anı deneyimledi.

Sanat eseri olarak yapılan bu parça, serginin en çok ilgi gösterilen eserlerinden biri oldu. Bu eser büyük tartışmalara neden olurken konuya ilişkin müzeden de sanatçıdan da bir açıklama henüz gelmedi.

Kaynak: Ajanslar