Hollanda'da sığınmacılara yönelik kursta skandal!

Olay, savaş bölgesinden gelen Suriyeli ve Eritreli sığınmacılara yönelik dil kursu verilen Emmen kentindeki Expertisecentrum Anderstaligen adlı ilköğretim okulunda yaşandı.

BEBEĞİN BELİNE BAĞLI BOMBA

Dil kursu için hazırlanan sunumda sığınmacılara, belinde bomba kemeri olan "Barbie" bebeği ve altında müstehcen yazıların yer aldığı trafik levhaları gösterildi.

"ARAŞTIRMA BAŞLATACAĞIZ"

Okulun bölüm yöneticisi Maja Zuiderveld de sunumun manipüle edilmiş olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Dil kursu için sunumu hazırlayan CED Grubu'nun Müdürü Jos van Kessel ise suçlu olmadığını savunarak, "Biz bu yapılanı kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunun için kimseyi görevlendirmedik. Geniş bir araştırma başlatacağız çünkü biz de bunun nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA