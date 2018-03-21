Hollanda Türkiye'yi Kınamak İsterken Komik Duruma Düştü

Avrupa ülkeleri başından beri Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşıydı. Hatta Hollanda Türkiye'ye karşı girişimde bulundu. Fakat AB ve NATO, Türkiye'nin karşısında duramadı. Hollanda rezil oldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'nin de gündeme geldiği Hollanda Parlamentosundaki AB liderleri toplantısı ile ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'Yİ KINAMAK İÇİN DESTEK GELMEDİ"

Rutte burada Zeytin Dalı Harekatı'na engel olamadıklarını itiraf etti:

"Türkiye'yi kınamak için AB ve NATO üyelerinden destek gelmediği. Çoğu AB üyeleri ve müttefiklerimiz ile birlikte IŞİD'e karşı mücadelenin zarar görmesinden ve insancıl durumdan endişe duyuyoruz. Alınan ateşkes kararına ve insancıl savaş kurallarına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz."

Kaynak: ajanslar